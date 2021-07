Edison, crescita a doppia cifra dei ricavi. Rivede al rialzo stime Ebitda

editato in: da

(Teleborsa) – Nel primo semestre dell’anno i ricavi di Edison sono aumentati del 32,6% a 4.120 milioni di euro da 3.107 milioni di euro del primo semestre 2020, beneficiando del recupero dello scenario di riferimento e del conseguente incremento dei prezzi medi di vendita.

In forte crescita anche il Margine Operativo Lordo (Ebitda) che si è attestato a 472 milioni di euro con un incremento del 24,2% rispetto a 380 milioni di euro di un anno fa, grazie soprattutto al buon andamento della Filiera Energia Elettrica.

L’utile è stato pari a 319 milioni di euro rispetto al risultato netto negativo per 65 milioni di euro dello stesso periodo del 2020.

L’indebitamento finanziario al 30 giugno 2021 è pari a 423 milioni di euro da 520 milioni di euro al 31 dicembre 2020, e registra gli investimenti che Edison ha sostenuto, soprattutto nella generazione rinnovabile e low carbon, oltre alle operazioni straordinarie realizzate nel periodo (acquisto del 70% di E2i Energie Speciali, cessione delle attività E&P in Norvegia e di IDG) in coerenza con l’impegno ad accompagnare il Paese verso gli obiettivi di decarbonizzazione.

La società rivede al rialzo le stime per l’Ebitda 2021 in un intervallo compreso tra 770 e 830 milioni di euro, rispetto al precedente intervallo compreso tra 710 e 770 milioni di euro, “alla luce della buona performance industriale e di alcuni effetti one-off registrati nel primo semestre dell’anno”.