Edison annuncia closing cessione Edison Exploration and Production

(Teleborsa) – Edison ed Energean hanno dato esecuzione all’accordo per la vendita di Edison Exploration and Production (E&P) e delle sue partecipazioni nel settore esplorazione e produzione di idrocarburi (petrolio e gas naturale).

L’operazione rientra nel piano di disinvestimento di Edison dalle attività di esplorazione e produzione di idrocarburi per concentrarsi sullo sviluppo sostenibile in linea con la transizione energetica e gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese.

Edison investirà in Italia nel breve periodo le risorse rese disponibili dalla cessione di questi asset, per sostenere il piano di crescita nelle aree individuate come strategiche, ossia generazione da fonti rinnovabili e gas di ultima generazione, servizi ai clienti, efficienza energetica e mobilità sostenibile.

L’enterprise value delle attività oggetto di dismissione è pari a 284 milioni di dollari con un impatto positivo sulla posizione finanziaria netta di Edison di circa 230 milioni USD, cui si aggiunge anche la cassa netta generata tra l’1 gennaio 2019 e il closing dalle attività asset oggetto della cessione. L’accordo prevede un corrispettivo ulteriore fino a 100 milioni di dollari subordinato all’entrata in produzione del campo gas Cassiopea.