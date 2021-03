EdiliziAcrobatica, ricavi 2020 in aumento del 10,6% a 46,2 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata sul segmento AIM Italia, ha chiuso il 2020 con ricavi in aumento del 10,6% a 46,2 milioni di euro. L’EBITDA è salito del 18,7% a 5 milioni di euro, mentre l‘utile netto è balzato del 60,7% a 1,76 milioni di euro. La destinazione dell’utile verrà deliberata in sede assembleare.

La posizione finanziaria netta è passata da un debito netto di circa 2,66 milioni di euro al 31/12/2019 a un debito netto di circa 7,69 milioni di euro al mese di dicembre del 2020 a causa del flusso di cassa assorbito dall’operatività aziendale, in particolare dall’aumento del capitale circolante e dagli investimenti necessari a sostenere lo sviluppo, sottolinea l’azienda.

“La performance positiva che ha caratterizzato il gruppo, è stata favorita dall’introduzione del Superbonus del 110%, un provvedimento nel quale crediamo molto e che ci vedrà protagonisti con una importante iniziativa anche nel prossimo periodo”, ha commentato Riccardo Iovino, CEO e Founder della società.

“Inoltre hanno contribuito l’inaugurazione di una nuova linea di business dedicata ai servizi di pulizia, disinfestazione e sanificazioni, e il rilascio della prima app europea dedicata agli amministratori di condominio, grazie alla quale possono fare riunioni da remoto e condividere documenti con i loro amministrati”, ha aggiunto.