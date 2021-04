EdiliziAcrobatica in rialzo dopo revisione target price

editato in: da

(Teleborsa) – Allunga il passo rispetto alla seduta precedente Ediliziacrobatica, che mostra un rialzo del 3,55% a 6,42. Il titolo è spinto dalla revisione del target price da parte di ValueTrack, che lo ha alzato a 8,30 euro dai 7 euro precedenti. Gli analisti hanno inoltre rivisto al rialzo le stime per il 2021-22 (con un EBITDA atteso rispettivamente a 7,6 milioni di euro e 9,9 milioni di euro) grazie alla proroga degli aiuti fiscali sui lavori di facciata per tutto il 2021, e l’ipotesi di una conferma anche per il 2022.

Nonostante il fatto che prima o poi gli aiuti fiscali si interromperanno, secondo EdiliziAcrobatica “è un dato di fatto che stanno consentendo una forte accelerazione della presenza sul territorio che rappresenta un enorme valore aggiuntivo che rimarrà“.

Quella di oggi è la seconda giornata positiva in Borsa per la società, visto che ieri aveva chiuso a +2,99%, spinta dalla costituzione di una controllata che svolgerà il ruolo di Main Contractor nell’ambito di progetti e cantieri che operano sotto il regime di agevolazione fiscale del 110%.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 6,5 e successiva a 6,72. Supporto a 6,28.