EdiliziAcrobatica, giornata positiva in Borsa dopo costituzione controllata per Superbonus 110%

editato in: da

(Teleborsa) – EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata sul segmento AIM Italia, ha chiuso la giornata in rialzo del 2,99% a 6,20. Il titolo è stato sostenuto dall’annuncio della creazione di Energy Acrobatica 110 Srl, con l’obiettivo di assolvere al ruolo di Main Contractor nell’ambito di progetti e cantieri che operano sotto il regime di agevolazione fiscale del 110%.

La nuova società sarà presieduta da Riccardo Iovino, già fondatore e amministratore delegato di EdiliziAcrobatica. Controllata all’80% da EdiliziAcrobatica e al 20% dalla torinese Builidings, società di consulenza ingegneristica edile, con un capitale sociale di 100.000 euro, EA 110 ha scelto come amministratore delegato Tino Seminara, responsabile Sviluppo Mercati Stranieri e Gestione Corporate IT e Finance di EdiliziAcrobatica.