Edilizia torna a frenare nell’ultimo trimestre dopo un’estate brillante

(Teleborsa) – Piccolissimi e solo temporanei barlumi di ripresa per il mercato edile, che resta in panne nell’ultimo scorcio del 2018, mentre i lievi segnali di ripresa congiunturale che si erano manifestati nei mesi estivi confermano difficoltà di consolidamento. E’ quanto segnala l’Istat con i dati relativi alla produzione nel settore delle costruzioni.

A novembre si è registrato un contenuto aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente, ma non tale da ribaltare la dinamica del trimestre, con una media sui tre mesi settembre-novembre che segna un -0,7% rispetto al trimestre precedente.

Guardando alla dinamica tendenziale, invece, il mese di novembre evidenzia un piccolissimo calo dello 0,1% rispetto allo stesso mese del 2017, mentre il dato cumulato degli undici mesi gennaio-novembre registra rispetto allo stesso periodo del 2017 un aumento dell’1,6% per l’indice grezzo e dell’1% per l’indice corretto per gli effetti di calendario.