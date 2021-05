Edilizia, brillante giornata in Borsa per Webuild e Astaldi

editato in: da

(Teleborsa) – A Piazza Affari si registra l’ottima la performance di Webuild, che si attesta a 1,933 con un aumento del 5,86%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 1,971 e successiva a 2,077. Supporto a 1,865. Ottima anche la performance di Astaldi, che si attesta a 0,362 con un aumento del 7,10%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 0,3722 e successiva a 0,4007. Supporto a 0,3437.

A contribuire all’andamento dei titoli sono anche le prospettive dei fondi del Recovery plan in arrivo per le opere infrastrutturali. Secondo Intermonte SIM, Webuild è uno dei titoli che più di altri potrebbero beneficiare del Piano nazionale di ripresa e resilienza, grazie agli investimenti in infrastrutture e reti ferroviarie.

Pochi giorni fa, durante l’audizione del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, presso le Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera ha anche ricordato che la dotazione finanziaria arriverà non solo dal Next Generation EU, ma anche dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), dai Fondi strutturali e di investimenti europei (SIE), dai Fondi nazionali e dal Fondo per la Perequazione infrastrutturale.

Webuild ha registrato un rialzo del 45% negli ultimi 6 mesi, mentre Astaldi ha guadagnato solo il 2%. Su quest’ultima pesa però il progetto di scissione parziale proporzionale a favore di Webuild, che la porterà anche ad abbandonare Piazza Affari. Il delisting rappresenta un’ulteriore importante tappa di attuazione del Progetto Italia dell’ex Salini Impregilo per rafforzare il settore delle costruzioni nel Paese.