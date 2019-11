Edf compra Pivot Power

editato in: da

(Teleborsa) – Il gruppo francese Edf acquista Pivot Power, start up britannica specializzata in batterie e infrastrutture per i punti di ricarica dei veicoli elettrici.

Questa operazione, che contribuisce ad avvicinare il Gruppo francese allo scopo di diventare leader del settore in Europa, segue l’acquisizione di PowerFlex negli Stati Uniti avvenuta all’inizio di settembre.

Sempre sullo stesso file Rouge, l’obiettivo prefissatosi da Edf è anche quello di riuscire, entro il 2022, a fornire elettricità a 600.000 veicoli elettrici e a implementare 75.000 stazioni di ricarica nel Regno Unito.

“L’acquisizione di Pivot Power mostra l’interesse di Edf a investire in progetti che consentiranno al Regno Unito di raggiungere il suo obiettivo ‘zero emissioni di anidride carbonica nel 2050 “, ha spiegato Simone Rossi, ceo di Edf Energy.

Al momento il titolo a Parigi segna un leggero rialzo dello 0,22%.

(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)