Economia mondiale: cosa accadrà nel 2020?

“Ritengo che la BCE manterrà per un periodo abbastanza lungo ancora una politica monetaria accomodante quindi la Lagarde, da questo punto di vista, continuerà la politica di Draghi. La cosa particolarmente interessante è poi l’annuncio che ha fatto la Lagarde nell’ultima conferenza stampa, sull’idea di rendere più verde la BCE. Questo tema del “greening” delle Banche centrali, è da monitorare con attenzione: non è ancora chiaro dove ci porterà perchè è chiaro che la politica monetaria è la politica monetaria, c’è però certamente un tema di stabilità finanziaria nel senso che temi e dati ambientali possono essere fonte di instabilità finanziaria e un tema, che potremmo definire di moral suasion, di orientamento politico delle strategie di investimento.

“Da un punto di vista elettorale, credo che Trump abbia bisogno di far vedere che è in grado di portare a casa degli accordi per rivendicare di aver ottenuto delle cose. Secondo una vecchia strategia di comunicazione quando è necessario chiudere un conflitto che non porta da nessuna parte, bisogna fare in modo che si possa trovare un compromesso in cui tutte le parti possono dire di avere portato a casa qualcosa, e per Trump è particolarmente importante in questa fase elettorale. Con la Cina è stato così, ha fatto un accordo per ora abbastanza superficiale perchè non tocca i punti profondi: la gran parte dei dazi americani sono rimasti in piedi, il problema degli aiuti di Stato cinesi alle imprese esportatrici non è stato affrontato; così come non si è andati a fondo sulla questione tecnologica, rispetto alla quale ad esempio la Cina avrà sempre un’attitudine predatoria come hanno sempre i paesi emergenti desiderosi di acquisire tecnologie per diventare autonomi.