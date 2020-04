Economia italiana riparte online: i manager si incontrano su piattaforme 4.0

editato in: da

(Teleborsa) – Nonostante la pandemia sia esplosa da pochi mesi, prima in Cina per diffondersi a macchia olio in altre aree del mondo, stiamo assistendo a un cambiamento epocale, che riguarda non solo le nostre abitudini di vita ma anche quelle di lavoro. C’era un mondo ante-covid e ce n’è uno, ora, da costruire. Un momento di oggettiva difficoltà che però non deve significare tirare i remi in barca. Anzi, mai come ora, il passaggio è obbligato: dalla crisi all’opportunità.

Proprio in quest’ottica, manager e imprese stanno già reagendo con modalità del tutto innovative rispetto al passato. Hanno infatti superato quota 250 in una sola settimana gli incontri one-to-one a distanza fra manager italiani che dalle loro case si sono collegati per portare avanti il business e discutere di strategie e soluzioni per il futuro. Dirigenti di settori strategici che vanno dalla logistica alla finanza, dall’energia all’e-commerce, dal retail al marketing e agli acquisti, dall’information technology alla sicurezza fisica e sul lavoro, in rappresentanza di mercati e aziende che non vogliono e non possono fermarsi. L’iniziativa è stata resa possibile grazie a Richmond Italia e alla sua piattaforma, riconvertita in brevissimo tempo da strumento per appuntamenti fisici a luogo di incontro on-line e messa a disposizione gratuitamente per far sì che le persone e le idee possano continuare a incontrarsi anche in questa fase di stasi. I settori che si sono dimostrati più reattivi sono il settore Energia e HSE (Salute e sicurezza ambientale), seguito da e-commerce e information technology.

“Far incontrare persone e aziende è quello che facciamo da 25 anni – ha sottolineato Claudio Honegger, fondatore di Richmond Italia e pioniere in Italia degli eventi business-to-business con agende programmate – All’inizio di questa crisi, 6 settimane fa, abbiamo creduto che l’unica opzione possibile fosse aspettare la fine della tempesta. Poi abbiamo capito che starsene con le mani in mano non era la cosa giusta da fare, ci siamo riuniti e abbiamo pensato a cosa potessimo fare di utile. Abbiamo deciso di dare la possibilità alle aziende di incontrarsi gratuitamente online, facendo in modo che domanda e offerta continuassero e cercarsi e trovarsi. Così è nato il nuovo format Richmond 121, e l’hashtag #restoacasaMAreagisco. La risposta dei manager è stata inequivocabile: rimbocchiamoci le maniche”.