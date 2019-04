Economia italiana ancora debole, ma si intravedono miglioramenti: lo scenario Istat

editato in: da

L’economia italiana sta vivendo un periodo di debolezza: cala la fiducia dei consumatori, aumenta la disoccupazione, ma la situazione potrebbe cambiare.

Lo scenario è quello scattato dall’Istat, che ha sottolineato come i consumatori siano sempre meno fiduciosi nei confronti di “tutte le componenti”. A questo si aggiunge che: “Il clima economico e le prospettive future hanno registrato il calo più marcato, mentre le attese sulla disoccupazione sono in peggioramento dopo il segnale positivo del mese precedente”.

Questo è quanto emerso nella nota mensile dell’Istat relativa alla situazione economica del Bel Paese, ma nonostante la situazione poco idilliaca, sembra possa esserci spazio per un possibile cambiamento “rispetto alla fase di contrazione dei livelli di attività economica manifestatasi negli scorsi mesi” e che farebbe intravedere la possibilità di un miglioramento.

Cosa c’è alla base della debolezza economica italiana

Se da una parte, la produzione industriale ha registrato cambiamenti in positivo, è vero anche che il tasso di disoccupazione è in aumento. Non è tutto: il reddito (al lordo) dei consumatori ha subìto una riduzione ed è grazie alla scelta ricaduta sul “risparmio”, che è stato possibile assistere a un miglioramento dal punto di vista dei consumi. Ma vediamo nel dettaglio la situazione.

Il quarto trimestre del 2018 è stato interessato da una stabilità del mercato del lavoro che però è andata di pari passo con un minore reddito lordo (-0,2%) delle famiglie. In questo senso, il potenziale di acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,5%.

I consumi in generale sono aumentati, ma sono stati accompagnati da una riduzione della propensione al risparmio che ha raggiunto il livello minimo degli ultimi anni.

Stabile invece il numero degli occupati nel periodo di dicembre-febbraio, così come il tasso di disoccupazione (che si è mantenuto sugli stessi livelli del trimestre precedente). Quest’ultimo è però stato investito da un’impennata volta al peggioramento nel mese di febbraio.

In generale, l’istantanea scattata sulla situazione economica del Bel Paese non sembra essere delle migliori, ma la situazione sembrerebbe essere destinata a prendere un’altra strada. Secondo l’Istat infatti, anche se non nell’immediato, è prevista un’inversione di rotta. E questa volta in positivo.