Economia italiana a passo di gambero: a salvare il Pil ci pensa l’agricoltura

editato in: da

(Teleborsa) Segnali di certo non incoraggianti per l’economia italiana che avanza ancora a passo di gambero: a dirlo l’aggiornamento Istat sui dati del terzo trimestre che restituisce una fotografia di certo non a colori, mostrando come il passo del Paese è scivolato in territorio negativo. Nel terzo periodo dell’anno, infatti, il Prodotto interno lordo – corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato – è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e aumentato dello 0,7% rispetto allo stesso trimestre del 2017. E’ il primo dato negativo dopo 14 trimestri di crescita. Il dato provvisorio parlava invece di una crescita zero e di un +0,8% tendenziale. In un quadro generale che di certo non tranquillizza, ci pensa però l’agricoltura a fare da salvagente.

Pil salvato solo dall’agricoltura con +1,6% – A salvare il Pil è l’agricoltura che con un incremento dell’1,6% è il solo settore a far registrare un aumento congiunturale del valore aggiunto che risulta in calo sia per l’industria (-0,1%) e per i servizi (-0,2%). E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti sui dati Istat relativi al Pil del terzo trimestre che evidenzia appunto un calo dello 0,1% rispetto a quello precedente.

L’agricoltura peraltro – sottolinea ancora Coldiretti – fa anche segnare un aumento del 4,8% del valore aggiunto del terzo trimestre rispetto allo stesso dell’anno precedente, il valore più alto tra tutti i settori. Un risultato ottenuto nonostante gli effetti del maltempo e delle quotazioni insoddisfacenti in alcuni settori per colpa delle distorsioni di filiera e le importazioni selvagge che fanno concorrenza sleale alla produzione nazionale perché vengono spacciati come Made in Italy per la mancanza di indicazione chiara sull’origine in etichetta per tutti i prodotti, precisa Coldiretti.