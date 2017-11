Ecomondo, presentato il progetto STREFOWA contro gli sprechi alimentari

(Teleborsa) – Come evitare lo spreco nel ciclo di vita di un alimento? E come recuperare il cibo inutilizzato e reimpiegarlo per donazioni? Sono alcune delle domande a cui risponde STREFOWA, il progetto finanziato dall’Unione Europea che è stato oggi al centro del workshop organizzato all’interno di Ecomondo.

STREFOWA è infatti un progetto europeo, di cui la Provincia di Rimini è partner (insieme a soggetti provenienti da Austria, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca), ed ha l’obiettivo di definire modelli e strategie per evitare spreco alimentare su tutto il ciclo di vita di un alimento, ponendo particolare attenzione al recupero di cibo inutilizzato e al suo impiego per donazioni o riutilizzo caritatevole.