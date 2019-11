Ecomondo, ENEA premiata per 5 eco-innovazioni

editato in: da

(Teleborsa) – ENEA è fra i vincitori del Premio “I geni di Ecomondo 2019” nell’ambito di “Ecofuturo”, il festival delle migliori eco-innovazioni presentate alla 23a edizione di Ecomondo, in corso alla Fiera di Rimini fino a venerdì 8 novembre.

Le cinque eco-innovazioni ENEA premiate sono: il robot NAO che “suggerisce” l’uso efficiente dell’energia nelle case; la bioplastica da scarti dell’industria casearia; il toner per stampanti 3D ottenuto dalla plastica dei rifiuti elettrici ed elettronici; il lampione intelligente; un sistema di compostaggio hi-tech.

La selezione è stata fatta dal Comitato tecnico scientifico di “Ecofuturo festival”, composto da esperti che provengono dai principali atenei italiani e dal mondo della ricerca.

A ricevere il premio, il direttore del dipartimento ENEA di Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali, Roberto Morabito. “Questo riconoscimento rappresenta un nuovo stimolo per le nostre attività di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative e servizi avanzati per le imprese, le pubbliche amministrazioni e per migliorare la vita delle persone – ha commentato Morabito – . Le cinque eco-innovazioni premiate sono state realizzate grazie all’elevata competenza dei nostri ricercatori e tecnologi, alla disponibilità di laboratori e infrastrutture dedicate e va sottolineato grazie alla capacità di un approccio trasversale focalizzato sull’eco-innovazione di prodotto, di processo e di sistema”.