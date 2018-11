Ecomondo e la Green Economy: successo di pubblico e tantissime proposte per lo sviluppo

editato in: da

(Teleborsa) – Gestione dei rifiuti, energie rinnovabili, biocarburanti, efficienza energetica, economia circolare: 200 eventi in quattro giorni e migliaia di espositori e visitatori, convenuti alla Fiera di Rimini per la 22esima edizione di Ecomondo, l’evento clou dell’anno sulla green economy.

La manifestazione, che ha preso il via oggi 6 novembre alla Fiera di Rimini fino al 9 novembre, deve tanto del suo successo all’attenzione da sempre riservata da Italian Exhibition Group, la società che gestisce il polo fieristico romagnolo, alle tematiche ambientali ed alla sostenibilità. In parallelo Key Energy, l’esposizione dedicata interamente alle energie rinnovabili, giunta alla 12esima edizione.

Ad aprile l’esposizione il Presidente di IEG Lorenzo Cagnoni, alla presenza del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, all’assessore all’ambiente di Rimini Anna Montini ed all’assessore all’ambiente dell’Emilia Romagna Paola Gazzolo.

Il Presidente Cagnoni ha voluto porre l’attenzione sulla “centralità” di questa manifestazione nel sistema della green economy e sul profilo internazionale che Ecomondo è venuto acquisendo negli anni. Presente quest’anno anche la Commissione Europea con un proprio stand e 38 progetti finanziati e gestiti dall’agenzia EASME (Executive Agency for Small and Medium Enterprise).

Un cenno anche ai partner – il Ministero dell’Ambiente, il sistema dei consorzi, le associazioni ed il mondo della ricerca – che hanno “contribuito a diffondere la cultura ambientale nel Paese” ed al sistema delle imprese che oggi sono alle prese con un “nuovo centrale paradigma: l’economia circolare”.

Il Presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni a Teleborsa ha espresso molto ottimismo sul successo dell’esizione di quest’anno. “Attendiamo il superamento dei 100 mila visitatori che sono scrupolosamente professionali e ci auguriamo che in questa edizione riusciremo a superare il record che abbiamo avuto nell’anno passato”, ha spiegato.

“Le due piattaforme insieme costituiscono la piattaforma ideale ormai riconosciuta ed indiscutibilmente leader in campo nazionale”, ha spiegato il Presidente di IEG, affermando che “lo spazio espositivo interamente occupato sta diventando insufficiente” per questa manifestazione.

“Questa posizione che abbiamo raggiunto a livello internazionale rappresentava una volta un obiettivo davvero impegnativo e molto ambizioso, oggi constatare che siamo riusciti a conseguirlo produce in noi una buona soddisfazione”.