Ecomondo e Key Energy torneranno il 6 novembre 2018 a Rimini Fiera

(Teleborsa) – Tornano Ecomondo e Key Energy, i due eventi di respiro internazionale che ogni anno si tengono alla Fiera di Rimini, dedicati all’ambiente e alle energie rinnovabili. L’edizione dell’anno scorso ha registrato un boom di presenze (116 mila).

I grandi cambiamenti in atto nella galassia dell’economia green saranno celebrati sui palcoscenici di riferimento della 22esima edizione di Ecomondo e della 12esima edizione di Key Energy, che Italian Exhibition Group organizza dal 6 al 9 novembre alla Fiera di Rimini.

Il fulcro di Ecomondo sarà l’economia circolare, fino a qualche anno fa solo teorizzata e oggi, grazie all’attuazione di normative e finanziamenti utili ad alimentarla, prassi in atto nei Paesi industriali più sviluppati. Key Energy si conferma invece catalizzatore e propulsore di business per tutti i settori, sempre più strategici, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Due eventi top in contemporanea che si svilupperanno su 129.000 i metri quadri di superficie espositiva pronti ad ospitare oltre 1.300 imprese, con una partecipazione che lo scorso anno salì a 116.000 presenze, oltre 90.000 buyer qualificati.

Alla proposta dell’esposizione si aggiungono più di 200 tra eventi, incontri e seminari con al centro i più stringenti temi d’attualità, per mettere sul doppio binario della circular economy e delle energie rinnovabili le nuove sfide, le normative italiane ed europee (dal pacchetto europeo sulla Circular Economy, alla Strategia Europea sulle Plastiche), le case history all’avanguardia, le buone pratiche, e un focus speciale sulla SEN, Strategia Energetica Nazionale, con le sue declinazioni. Tutto, grazie al supporto di comitati scientifici d’altissimo profilo, presieduti dal Professor Fabio Fava (Ecomondo) e dall’Ingegner Gianni Silvestrini (Key Energy).

ECOMONDO



Ad Ecomondo, piattaforma per eccellenza del ciclo completo del rifiuto (settore che in Europa genera un fatturato complessivo di 155 miliardi di euro), focus sulla Bioeconomia, con le eccellenze industriali, le novità in fatto di new material, bioraffinerie, bio metano. Un innovativo progetto espositivo esalterà le imprese della manifattura e servizi che hanno fatto dell’Ecodesign il nuovo mantra. Saranno approfonditi i nuovi approcci per attuare il modello di economia circolare nelle filiere packaging, tessile-moda, edilizia, automotive.

La Global Water Expo passerà in rassegna le imprese più interessanti che operano a livello europeo nella gestione e valorizzazione della risorsa idrica. Crescerà lo spazio dedicato alla bonifica di suoli e sedimenti, alla riqualificazione di siti e aree portuali. Altri temi in agenda: prevenzione e gestione del rischio idrogeologico, trattamento e purificazione dell’aria indoor e outdoor, monitoraggio di emissioni ed effluenti gassosi.

In apertura di Ecomondo, un nuovo appuntamento con gli Stati Generali della Green Economy, promossi dal Consiglio generale della Green Economy.

KEY ENERGY



L’accordo di Parigi ed i target del Parlamento europeo di raggiungere la neutralità dei flussi di carbonio al 2050 faranno da cornice a Key Energy, fiera delle energie rinnovabili per l’area del Mediterraneo. In Italia, per raggiungere gli obiettivi al 2030 previsti dalla Strategia Energetica Nazionale, e che implicano un contributo delle rinnovabili pari al 57% della produzione elettrica, occorrerà una produzione più che raddoppiata per l’eolico e triplicata per il fotovoltaico.

La forte attenzione al Solare e accumulo sarà riproposta nell’edizione di quest’anno di Key Energy, dopo il lancio nel 2017 delle sezioni Key Solar e Key Storage, con il fondamentale apporto delle associazioni di riferimento (Federazione Anie Rinnovabili, Italia Solare).

Con Key Efficiency si tornerà a dare spazio alle tecnologie, ai sistemi e le soluzioni per un uso intelligente delle risorse, grazie anche all’apporto di ENEA. L’accordo con ANEV continua a dare forza invece alla proposta di Key Wind, che vede protagonisti i principali operatori e produttori di tecnologie per impianti eolici di grande, media e piccola taglia, onshore e off-shore, e tutte le aziende della filiera eolica.

E LA CITTA’ SOSTENIBILE

Tornano anche le smart cities, una versione futuristica e sostenibile delle città del futuro. Urban innovation, Mobility innovation e Digital innovation saranno i punti cardinali intorno ai quali sarà costruito il percorso della Città Sostenibile, progetto speciale rivolto alle pubbliche amministrazioni, ai tecnici e alle imprese dei servizi, coinvolti nella pianificazione e realizzazione delle Smart Cities. Tra i focus, quello sul trasporto pubblico ad emissioni zero e sostenibile, con l’offerta completa delle tecnologie green dedicate alla mobilità urbana intermodale, alla rigenerazione urbana, i servizi, car sharing, bike sharing e fleet management.