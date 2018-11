Ecomondo, Ambienthesis conferma prospettive di crescita internazionale

editato in: da

(Teleborsa) – Ambienthesis è una società quotata ed opera in Italia nel settore del risanamento di siti contaminati e recupero ambientale. A Ecomondo, che si svolge alla Fiera di Rimini sino al 9 novembre, Teleborsa ha intervistato il Presidente Giovanni Bozzotti, che ha parlato delle prospettive di sviluppo.

“Ambienthesis è la società quotata del gruppo Green Holding che opera ormai da trent’anni nel settore delle bonifiche ambientali, del trattamento e smaltimento dei rifiuti industriali ed anche, nell’ambito del gruppo”, ha spiegato il manager, aggiungendo “abbiamo anche il termovalorizzatore dell’area Dalmine, che è l’impianto più avanzato tecnologicamente della Regione Lombardia, con delle emissioni molto buone in atmosfera”.

Quale valore aggiunto porta la vostra presenza qui a Ecomondo, una manifestazione ormai internazionale?

“Sicuramente siamo i leader nel settore delle bonifiche ambientali, abbiamo un’esperienza trentennale e più di 500 siti contaminati bonificati con la nostra attività”.

“Abbiamo anche un ampio respiro internazionale”, ha affermato Bozzotti, ricordando “abbiamo recentemente siglato un importante accordo con il principale operatore nel settore del trattamento dei rifiuti urbani ed industriali negli Emirati Arabi Uniti, che ci vedrà operare presto sia nel settore delle bonifiche ambientali, che nel trattamento dei rifiuti industriali ed anche nella termovalorizzazione per portare il nostro know how nel Golfo“.

Quali sono le vostre controparti, più pubblico o privato?

“Sicuramente il settore Real Estate, quello rivolto alle bonifiche ambientali, è privato, poi abbiamo grossi interlocutori pubblici, come l’Eni prima fra tutti ed altre realtà importanti”.