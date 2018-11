Ecomondo 2018 – Dalle Vedove da oltre cinquant’anni un riferimento per gestione rifiuti speciali

editato in: da

(Teleborsa) – Dalle Vedove Group, una società veronese presente a Ecomondo 2018, che da più di cinquant’anni si occupa di trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati, intermediazione nel settore dei rifiuti pericolosi che non può gestire autonomamente nel proprio impianto e noleggio container.

L’azienda Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti, fondata nel 1961, è diventata ben presto un punto di riferimento nel settore dei servizi ecologici nella provincia di Verona, grazie anche all’utilizzo di macchinari ideati e brevettati nel tempo. L’impianto, situato a Rivoli Veronese, si occupa di gestire e recuperare tutti i rifiuti speciali non pericolosi: carta, nylon, plastica, vetro, ferro e rifiuti misti che vengono recuperati, riciclati e reimmessi sul mercato come nuova materia prima. Il core business dell’azienda è però la gestione di fanghi, mentre un settore specifico è dedicato al recupero di materiale inerte proveniente da attività di costruzione e demolizione.

A Ecomondo, la grande fiera dedicata all’ambiente svoltasi dal 6 al 9 novembre alla Fiera di Rimini, Teleborsa ha intervistato Giada Dalle Vedove, Co-amministratore e responsabile commerciale del gruppo, che ha parato del core business e delle prospettive di sviluppo.



Di cosa vi occupate?

“Siamo un’azienda di trasporto e smaltimento rifiuti ed il nostro parco mezzi è comporto da motrici scarrabili, bilici scarrabili, bilici walkingfloor, cisterne aspiranti e tutta una varietà di mezzi per poter trasportare una serie di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi. Inoltre abbiamo un impianto di smaltimento e trattamento rifiuti, dove trattiamo tutti i rifiuti speciali e non pericolosi”, ha affermato la responsabile del gruppo.

In quali aree geografiche operate?

“Con il servizio di trasporto riusciamo ad arrivare sino a metà Italia, mentre per il servizio di impianto dipende dalla tipologia del rifiuto”, ha spiegato Giada Dalle Vedove, precisando “se sono rifiuti, ad esempio per la parte inerte, come i fanghi di cartiera ed i fanghi di marmo, riusciamo ad arrivare fino a metà Italia, mentre per i rifiuti assimilabili non ha senso arrivare così lontano, nel senso che non hanno un valore di mercato così importante”.

Prospettive di espansione?

“Sicuramente stiamo lavorando per aprirci a nuovi mercati e a nuove attività”.

Quali sono i principali clienti?

“Abbiamo principalmente clienti privati, però stiamo gestendo attraverso le nostre certificazioni 9001 e 14001, anche clienti pubblici“.