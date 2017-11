Ecomondo 2017, il Presidente di IEG Lorenzo Cagnoni taglia il nastro inaugurale

(Teleborsa) – “La green economy, l’economia circolare, diventerà in futuro l’aspetto più importante dell’economia tout court in quanto tale”. Queste le parole di Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group, subito dopo aver tagliato il nastro inaugurale del salone dell’economia green alla Fiera di Rimini.

Alla giornata di apertura dell’evento, che durerà quattro giorni sino a venerdì 10 novembre 2017, era presente anche il ministro dell’ambiente, Gian Luca Galletti.

Cagnoni fa eco alle parole del ministro e sottolinea come “questa manifestazione, nata per rappresentare il settore dell’economia verde, è destinata sempre di più ad essere la fiera dell’economia in quanto tale, in senso generale”