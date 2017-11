Ecomondo 2017 alla giornata conclusiva: tante le risposte e gli spunti di riflessione

(Teleborsa) – Ecomondo, la più grande kermesse italiana ed europea su ambiente ed energie rinnovabili è arrivata alla sua giornata conclusiva.

L’evento alla Fiera di Rimini dal 7 novembre, è stato aperto dal taglio del nastro da parte di Lorenzo Cagnoni, Presidente di IEG, la società che gestisce la Fiera, assieme al ministro dell’Ambiente, Gianluca Galletti.

Ecomondo è il più importante appuntamento per il settore dell’economia circolare, un comparto che vanta 200 miliardi di euro di fatturato. In primo piano gli Stati Generali della green Economy, che hanno presentato un piano in 10 punti da inserire nell’agenda parlamentare e di governo, e le proposte di Enea dell’auto a idrogeno e dei sistemi per il monitoraggio ambientale.

Grazie alla maggiore attenzione delle società ai temi della sostenibilità, l’evento ha coinvolto anche società non tipicamente green. E’ il caso del Gruppo FS Italiane, premiato per i nuovi treni regionali ecologici di Trenitalia, e di RFI, che ha presentato il nuovo Atlante delle linee dismesse in via di riconversione in chiave “green”.

E ancora Utilitalia si è presentata con una serie di eventi sulla gestione dei rifiuti ed il riciclaggio, così come Conai che promuove i valori del riciclaggio degli imballi industriali in plastica. Confagricoltura rivendica il ruolo del settore primario nello sviluppo sostenibile, mentre la Panda a biometano offre una nuova proposta in tema di mobilità.