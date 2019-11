Ecofin, sul tavolo la questione delle criptovalute

editato in: da

(Teleborsa) – Le criptovalute sbarcano sul tavolo dell’Ecofin, che sembrerebbero orientati a vietarne il ricorso in Europa prima che vi sia una chiara regolamentazione del settore. Se ne parlerà oggi 7 novembre e domani 8 novembre alla riunione dei Ministri delle Finanze europei, in agenda a Bruxelles.

Il tema delle criptovalute è venuto a galla con tutta la sua urgenza, dopo che Facebook ha annunciato il lancio della sua moneta elettronica Libra. Nella riunione di settembre, i ministri avevano già espresso una serie di preoccupazioni per la stabilità finanziaria e per le problematiche legate all’offerta di moneta ed alla sovranità monetaria, in capo alla BCE.

Commissione europea e Consiglio sarebbero orientati a vietare l’introduzione di criptovalute in UE, ma la questione spetta più che altro alla BCE, organo indipendente e sovrano, che dovrà valutare rischi e benefici di questo nuovo strumento. I maggiori rischi sono certamente rappresentati dall’eccesso di liquidità che si verrebbe a creare e dal rischio che le valute elettroniche possano essere usate non solo come strumento di pagamento, ma anche quale asset di investimento.

C’è poi diversità di vedute fra i Ventotto su questo tema e qualcuno guarda anche al modello della Cina, dove la banca centrale ha deciso di introdurre una valuta elettronica pubblica.