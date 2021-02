Ecofin, Dombrovskis: stiamo svoltando l’angolo, crescita in Ue già dal prossimo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis si è detto convinto che l’economia europea tornerà a crescere dal prossimo trimestre. “Le ultime previsioni della Commissione europea mostrano che stiamo svoltando l’angolo sulla crisi pandemica, ci sono motivi di ottimismo e la crescita tornerà in primavera”, ha affermato nel corso della conferenza stampa al termine dell’Ecofin.

Dombrovskis ha inoltre aggiunto che l’attesa è per un ritorno dell’economia ai livelli pre-pandemia già nel 2022, “prima di quanto precedentemente previsto”. Molto dipenderà dalla velocità con cui verrà condotta la campagna di vaccinazione e il conseguente allentamento delle misure per contenere i contagi per questo l’auspicio è che l’economia possa rafforzarsi “gradualmente” e accelerare già nei prossimi mesi. Ad ogni modo bisogna ancora valutare esattamente “che impatto sta avendo la crisi sull’economia Ue e sulle imprese. Ieri all’Eurogruppo si è discusso del fatto che le imprese hanno ricevuto aiuti massicci, ma questo significa anche che i livelli di debito sono aumentati in maniera molto consistente”, ha aggiunto.

Nel corso della riunione dell’Ecofin, una nota del Consiglio europeo ha spiegato che i ministri hanno fatto il punto della situazione e delle prospettive economiche attuali. La presidenza portoghese ha sottolineato che il regolamento che istituisce il Recovery Fund dovrebbe entrare in vigore il 19 febbraio e a partire da quella data gli Stati membri potranno iniziare a presentare ufficialmente alla Commissione i propri piani nazionali.

Durante l’incontro i ministri hanno discusso della preparazione in corso dei piani e delle loro priorità, “concordando sull’importanza di mobilitare tutti gli sforzi al fine di presentare quanto prima piani globali e ambiziosi“.