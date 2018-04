Ecobonus condomini, riparte la campagna ENEA

editato in: da

(Teleborsa) – Da oggi 13 aprile riparte la campagna di comunicazione ENEA-MISE: “Fai il cappotto al tuo palazzo, usa le detrazioni fiscali del 75%”.

Un’operazione pensata per sensibilizzare i cittadini sulle opportunità e le novità offerte dagli Ecobonus del 70 e del 75% e dai nuovi meccanismi di cedibilità del credito previsti dalla legge di Bilancio per incentivare la riqualificazione energetica dei condomini.

Questi strumenti possono attivare già da quest’anno ingenti investimenti, con benefici per il rilancio della filiera edilizia e dell’occupazione, e per ridurre i consumi fino al 60% del totale. Secondo le stime, infatti, in Italia i condomini sono oltre un milione e il costo indicativo per efficientare un immobile di medie dimensioni (circa 20 appartamenti) si aggira intorno ai 300-350mila euro.