Ecco gli effetti del Piano Impresa 4.0: industria italiana investe sempre di più

(Teleborsa) – Continuare a sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese. E’ questa la ricetta del Ministero dello Sviluppo Italiano che commentando i dati Istat diffusi oggi 1° dicembre spiega: “all’interno di una crescita generale e sostenuta del PIL un grande contributo viene dall’industria che cresce nel terzo trimestre del 2,9% rispetto al medesimo periodo del 2016. E accelerano gli investimenti fissi lordi che salgono a livello congiunturale del 3% con picchi per impianti e macchinari: la crescita degli investimenti su questi beni è del 6% sul trimestre precedente.

Un risultato che dimostra come le misure per stimolare gli investimenti del Piano Impresa 4.0 stanno fortemente contribuendo alla ripresa del settore, allo sviluppo delle aziende e allammodernamento dei sistemi produttivi. In questa direzione vanno le misure presentate nella Legge di Bilancio 2018 per il rifinanziamento del Piano.