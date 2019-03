Eccellenze del food, fiori e grandi chef al Castello di Tabiano il 6 e 7 aprile

editato in: da

(Teleborsa) – Le eccellenze del territorio emiliano si incontrano al millenario Castello di Tabiano sulle colline parmensi per la 1° edizione di “Fiori, Saperi, Sapori”. I migliori florovivaisti, esperti di buon cibo, di specialità alimentari e di creazioni dell’artigianato di qualità daranno vita sabato 6 e domenica 7 aprile 2019, in entrambe le giornate dalle 10.00 alle 19.00, a una rassegna che si sviluppa come un’anteprima degli eventi per celebrare Parma Capitale italiana della Cultura nel 2020.

Nelle antiche cantine del Castello, i produttori di cibi pregiati, tra cui salumi, parmigiano e funghi porcini, faranno assaporare le proprie prelibatezze accanto allo Chef stellato Massimo Spigaroli, proprietario dell’Antica Corte Pallavicina, vero tempio dell’enogastronomia di alta tradizione, e al Maestro Pasticciere Claudio Gatti con i dolci dell’antica Via Francigena. Ai fornelli anche Maurizio Morini, chef all’ “Antico Caseificio” del Borgo di Tabiano insieme gli allievi della Scuola Alberghiera di Salsomaggiore per offrire degustazioni di ricette locali.

Una vera festa culinaria occasione per scoprire una zona ricca di arte e cultura che renderà possibile visitare anche le vicine Terme Berzieri di Salsomaggiore, capolavoro Liberty unico in Europa. Il Comune di Salsomaggiore che patrocina l’evento metterà a disposizione una navetta gratuita per collegare il Castello e le Terme.

Non mancherà la possibilità di esplorare il Castello di Tabiano sotto la guida dai proprietari: i saloni degli Specchi, dei Cacciatori, degli Stemmi decorati con stucchi e affreschi, la cappella privata, l’antica cucina e la biblioteca di famiglia. In posizione dominante sulla pianura Padana, con un panorama splendido questa fortezza è stata fra le più importanti dell’epoca feudale, dimora di personaggi leggendari come Uberto il Grande Pallavicino, Solestella da Bardi, Rolando il Magnifico e Isabella, l’Angelo di Tabiano, protagonista di una tragica storia d’amore che rimanda a Romeo e Giulietta. Dopo secoli di guerre, assedi, tragedie, delitti, a fine ‘800 il Castello è divenuto dimora privata che dal 2016 ospita tour guidati, visite, eventi, cerimonie e manifestazioni culturali.

Il Castello con il suo Antico borgo, oggi Relais de Charme, sono a un’ora d’autostrada A1 da Bologna e Milano, nel cuore di un territorio ideale culla di turismo enogastronomico e culturale: Parma nominata dall’Unesco città creativa per la gastronomia, con il suo duomo, il battistero, i teatri Regio e Farnese, l’Academia Barilla e, non lontano, il Labirinto della Masone, i Castelli del Ducato. Un mix di buon cibo, musica, arte e cura del benessere legato a località termali come Salsomaggiore e Tabiano Terme.

Evento patrocinato dai Comuni di Salsomaggiore Terme, Fidenza, dalla Regione Emilia Romagna, dall’Associazione Italiana delle Dimore Storiche e dai Castelli del Ducato.