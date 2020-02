eBay spicca il volo con rumors offerta ICE

editato in: da

(Teleborsa) – eBay riceve una nuova offerta dall’International Exchange (ICE), la società che gestisce il Nyse di New York, che ha fatto una proposta da 30 miliardi di dollari per la società attiva nelle vendite online. Non è la prima volta che le due società entrano in contatto e soprattutto ICE ha già manifestato un interesse in passato.

L’indiscrezione è stata avanzata dal Wall Street Journal, secondo cui le trattative non sarebbero ancora formali. La notizia però ha messo le ali alle azioni della società di eCommerce, che è balzata quasi del 10% ieri sul mercato americano. Sorte diversa per ICE che è scivolata di oltre il 4%.

A quanto pare, l’ICE sarebbe interessata alle attività core di eBay, cioè alla sua capacità di collegare venditori ed acquirenti, non anche alla divisione EBay Classified Group che potrebbe essere ceduta.