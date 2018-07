eBay, secondo trimestre sotto attese. Crolla il titolo a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Conti inferiori alle attese nel secondo trimestre per eBay. La società vede aumentare i propri ricavi (al di sotto delle previsioni di mercato) e taglia le stime di profitto per il 2018, in un settore come quello del commercio online ormai dominato da Amazon.

Crescono del 9% i ricavi della società, che si attestano a 2,60 miliardi di dollari. Il dato si mostra leggermente inferiore alle aspettative che erano per 2,67 miliardi. Balzo in avanti anche per l’utile netto che sale a 642 milioni di dollari, pari a 64 centesimi per azione, dai 29 milioni (3 centesimi per azione) dello stesso periodo dell’anno precedente.

A pesare sono le stime future di eBay, che non rispettano le attese del mercato. Nel terzo trimestre la società si aspetta utili tra i 2,64 e i 2,69 miliardi di dollari, a fronte dei 2,73 miliardi previsti dal mercato (utile per azione tra i 54 e i 56 centesimi). Riviste al ribasso le stime di profitto per il 2018, attestate a 10,75-10,85 miliardi di dollari dai 10,9-11.1 miliardi precedentemente stimati.

Crolla il titolo eBay a New York, dove risulta il peggiore sul Nasdaq100 in calo del 9,29%