eBay prevede entrate 3° trimestre sotto attese analisti. Cala effetto pandemia

editato in: da

(Teleborsa) – eBay ha registrato entrate in aumento del 14% a 2,68 miliardi di dollari nel secondo trimestre, la crescita più lenta in quattro trimestri e sotto le attese per 3 miliardi di dollari degli analisti. Il volume lordo della merce (GMV) – ovvero il valore delle merci vendute sui suoi siti Web – è sceso del 7% a 22,1 miliardi di dollari. L’utile per azione rettificato è stato di 99 centesimi per azione, uguale allo stesso periodo del 2020 e al di sopra della stima degli analisti di 95 centesimi.

“Nel secondo trimestre, tutte le principali metriche aziendali hanno soddisfatto o superato le aspettative e la crescita dei ricavi è stata trainata dall’accelerazione della migrazione dei nostri pagamenti e dalla crescita della pubblicità – ha affermato Jamie Iannone, amministratore delegato di eBay – Nel trimestre, abbiamo raggiunto diversi importanti traguardi nella nostra trasformazione in corso, tra cui la trasformazione del Classifieds business e l’annuncio della vendita della nostra attività coreana”.

La società prevede entrate del trimestre corrente al di sotto delle stime degli analisti, segnalando che la riapertura delle economie e l’avanzare delle vaccinazioni potrebbero porre fine al boom dello shopping online tipico della pandemia. eBay ha dichiarato di aspettarsi entrate per il terzo trimestre comprese tra 2,42 miliardi e 2,47 miliardi di dollari, mentre gli analisti si aspettavano 2,92 miliardi di dollari.