Ebay, Acciarri: “E-commerce chiave per la ripartenza. Aumenta incidenza su totale vendite retail”

(Teleborsa) – L’e-commerce si è dimostrato essenziale nel sostenere il business delle imprese durante e dopo il lockdown. È quanto sostiene Alice Acciarri, general manager di eBay in Italia e Spagna, sulla base delle evidenze emerse dall’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano. “Come testimoniano i dati dell’Osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano, – commenta Acciarri –quest’anno per la prima volta, anche a causa del lockdown, l’e-commerce è stato il principale e quasi esclusivo motore capace di generare consumi, riuscendo a supportare il retail nonostante la crisi dei negozi fisici. La penetrazione dell’online è cresciuta fortemente, tanto che l’incidenza dell’e-commerce sul totale vendite Retail passa dal 6 all’8%, trasformandosi da opzione secondaria ad alternativa sempre più apprezzata dagli italiani”.

In questi mesi di difficoltà caratterizzati dall’impatto delle misure prese per far fronte alla crisi sanitaria “eBay – spiega la General manager –, da sempre consapevole che l’e-commerce rappresenti un sostegno decisivo per la crescita del tessuto economico del nostro Paese, ha supportato le Pmi italiane, agevolando la loro apertura al mercato online. Significativo è che finora – continua Acciarri – nel 2020 abbiamo registrato un incremento del 53% già nel primo semestre 2020 di nuovi venditori professionali su eBay rispetto al 2019, a dimostrazione di come gli imprenditori italiani vedano ora l’e-commerce come chiave per la ripartenza. Questo ci ci spinge a lavorare ancora di più per mettere al servizio delle imprese la nostra innovazione ed expertise tecnologica e per continuare ad essere un abilitatore di business per l’economia italiana”.