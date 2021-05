EBA esclude nuove proroghe su moratorie: banche ancora solide

editato in: da

(Teleborsa) – L’EBA non pensa di prorogare ancora la “finestra” di sospensione degli automatismi sulle moratorie, che ora sono scadute o stanno scadendo, e continua a monitorare la situazione. Lo ha affermato Isabelle Vaillant, direttore responsabile per le regole prudenziali dell’EBA, l’autorità bancaria europea, in un’intervista al Il Sole 24 Ore.

“Dare flessibilità alle regole – ha spiegato – è stato uno degli interventi chiave. Quando abbiamo ritenuto opportuno introdurre le linee guida sulle moratorie, per evitare automatismi, lo abbiamo fatto. E le abbiamo estese quando necessario. Ora è tempo di monitorare la situazione. Questo è quello che l’EBA sta facendo adesso”.

La responsabile dell’EBA ha anche affermato che non vi sarà alcun “baratro” e “se le banche gestiranno rapidamente e bene l’aumento dei crediti deteriorati, se i governi interverranno con misure adeguate di sostegno pubblico, l’impennata degli NPL potrà essere evitata e le banche continueranno ad essere parte della soluzione mantenendo aperto il rubinetto del credito”.

Vaillant ha espresso anche “ottimismo” sul livello attuale di solidità delle banche, che poggia su quanto fatto in passato. “Quando le banche europee sono entrate in questa pandemia – ha affermato – erano solide e lo sono tuttora. Abbiamo potuto navigare questa crisi economica con il supporto delle banche e questo è potuto accadere perché abbiamo lavorato molto alla solidità delle banche prima della crisi”. “L’Italia è uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia, ma le banche italiane hanno mostrato resilienza, si sono mantenute nella media europea dei ratios patrimoniali”.

“Per me è fondamentale che in questa fase di incertezza le banche possano continuare a finanziare l’economia: dobbiamo fare in modo che si vada avanti così”, ha concluso.