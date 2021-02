Eaton festeggia l’acquisto di Cobham Mission Systems

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in rialzo il titolo Eaton, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,38%.

Il fornitore di soluzioni a risparmio energetico ha siglato un accordo per l’acquisto di Cobham Mission Systems, produttore di equipaggiamenti per aeromobili, per 2,8 miliardi di dollari.



La tendenza ad una settimana di Eaton è più fiacca rispetto all’andamento dell’S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Lo status tecnico di Eaton mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 118,8 USD, mentre al rialzo l’area di resistenza è individuata a 121,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 117,1.