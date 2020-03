easyJet vende voli prossima stagione invernale

editato in: da

(Teleborsa) – Aerei a terra ma motori di vendita già pronti per i voli della stagione invernale 2020-2021. E’ la strategia di easyJet, che ha scelto di scommettere sul ritorno all’operatività offrendo i biglietti alla tariffa fissa di 36,90 one way, tasse incluse, per volare dal 25 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021.

Il canale di prenotazione è stato attivato e resterà disponibile fino alla mezzanotte del 24 marzo prossimo. Inoltre, la compagnia aerea consentirà ai propri clienti di modificare, senza penali né pagamento di commissioni, i voli che saranno prenotati, compresi quelli che ricadono nel periodo natalizio e delle vacanze invernali. Si tratta, nel complesso, di 147mila voli e 9 milioni di posti a bordo.

In questo modo easyJet punta a garantirsi una iniezione di liquidità per un monte di entrate potenziale di oltre 332 milioni di euro.