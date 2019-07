editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia britannica low-cost easyJet ha annunciato il nuovo collegamento dall’Aeroporto Internazionale di Napoli verso Hurgada, in Egitto. La città è una meta molto ambita dai clienti europei soprattutto per la sua collocazione sulle sponde del Mar Rosso, dove i turisti potranno usufruire della possibilità di fare immersioni subacquee, pratica molto diffusa.

Presente a Napoli da quasi vent’anni, easyJet ha trasportato da e per Napoli oltre 12 milioni di passeggeri, incrementando ogni anno la connettività di Napoli con il resto dell’Italia e con l’Europa. La compagnia offre ai propri clienti 44 collegamenti, divisi tra nazionali e internazionali, con 3,6 milioni di posti offerti nell’anno fiscale 2018.

Per il 2019 la compagnia ha messo in conto una crescita ulteriore del 18% e un allargamento della rosa di destinazioni servite.