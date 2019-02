easyJet: no certezze che operazione Alitalia andrà a buon fine

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo l’annuncio del “via libera” del Cda di Ferrovie dello Stato alle trattativa con Delta Air Lines ed easyJet per la scelta dei partner industriali necessari alla costituzione della “nuova compagnia” e alla conferma del Governo all’ingresso del Ministero dell’Economia nel capitale, la low cost britannica attraverso un comunicato ha reso noto come “in questa fase non vi è alcuna certezza che l’operazione sarà finalizzata”. Da parte easyJet si è precisato che la compagnia “fornirà ulteriori aggiornamenti se e quando lo riterrà opportuno”.

“A seguito dell’espressione d’interesse non vincolante manifestata a ottobre 2018 da Easyjet nei confronti di un’Alitalia ristrutturata – precisa nella sua nota la compagnia britannica – easyJet conferma di essere in trattativa con Fs e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valuti le diverse opzioni per le future operazioni di Alitalia”.