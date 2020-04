easyJet, il fondatore Stelio Haji-Ioannou tiene per sé la quota del dividendo della compagnia

editato in: da

(Teleborsa) – Stelios Haji-Ioannou, imprenditore di origini greco-cipriote e naturalizzato inglese, fondatore di easyJet e detentore del 34% delle quote della compagnia aerea, è finito nella bufera per avere incassato lo scorso mese di febbraio un dividendo di 60 milioni di sterline sul totale di 174 milioni di sterline spettante agli azionisti. Haji-Ioannou ha di conseguenza diffuso un comunicato per ribadire la correttezza dell’operazione maturata dieci giorni prima della messa a terra degli aerei.

L’imprenditore dichiara che la somma è stato pagata in modo automatico agli azionisti il 20 marzo e che l’accredito non poteva essere fermato. A lui è stato obiettato che il 20 marzo lo stato di pandemia da Covid-19 era stato già dichiarato e che fosse palese la decisione a venire di interrompere del tutto i voli. Haji-Ioannou ha aggiunto di non essere d’accordo circa la possibilità di restituire l’ingente somma, in quanto easyJet “non è un ente di beneficenza”.