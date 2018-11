EasyJet, decolla l’utile nell’anno fiscale

editato in: da

(Teleborsa) – Numeri positivi per EasyJet nell’anno fiscale al 30 settembre 2018. Il vettore aereo low cost ha registrato un aumento dell’utile ante imposte del 41% a 578 milioni di sterline dai 408 milioni dell’anno precedente. Su i ricavi, del 16,8% a 5,9 miliardi di sterline.

Cresce il numero dei passeggeri, del 10,2% a 88,5 milioni.

Per il prossimo anno la società ha parlato di costi fino a 100 milioni di sterline soprattutto per il rialzo dei prezzi del carburante.

La compagnia aerea britannica ha dichiarato che sta continuando a prepararsi per la Brexit, essendosi stabilita in tutta Europa per essere in grado di operare tramite compagnie aeree nel Regno Unito, in Svizzera e in Austria per consentire voli in corso nell’UE.

“EasyJet ha ottenuto un’ottima prestazione durante l’anno – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Johan Lundgren – , con un aumento dell’utile nominale al lordo delle tasse del 41%, e ancora una volta ha raggiunto un numero record di passeggeri con il nostro fattore di carico annuale più alto”.

Negativo l’andamento del titolo sulla borsa di Londra: -2,94%.