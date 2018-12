EasyJet annuncia il via della nuova tratta Genova- Amsterdam

editato in: da

(Teleborsa) – Il 25 giugno 2019 s’inaugura la nuova tratta Genova-Amsterdam di easyJet, cosi da far salire a cinque, dopo Londra Luton, Manchester, Bristol e Berlino il numero di destinazioni raggiungibili dal capoluogo ligure grazie alla compagnia Low cost britannica. Il collegamento bisettimanale sarà operato il martedì e la domenica, fino al 1° settembre.

“Il nuovo volo Genova-Amsterdam rappresenta un’ulteriore opportunità di sviluppo per la nostra Regione, ma anche il consolidamento della presenza del vettore sul nostro territorio e dei rapporti tra compagnia aerea e Società di gestione dell’aeroporto” afferma Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova, commentando il nuovo volo verso i Paesi Bassi.

Tra tutti i luoghi possibili questi sono stati scelti, con oltre 84.000 arrivi e 375.000 pernottamenti nei primi dieci mesi dell’anno nel 2018, perché si sono confermati come uno dei principali mercati stranieri per il turismo verso la Liguria. Il nuovo collegamento contribuirà a rafforzare ulteriormente l’incoming verso la regione, incrementando nel contempo le opportunità di volare alla volta della capitale olandese per i viaggiatori in partenza dal Cristoforo Colombo.