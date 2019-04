easyJet a Malpensa: 70 milioni di passeggeri trasportati in 13 anni

editato in: da

(Teleborsa) – 70 milioni di passeggeri trasportati da e per lo scalo lombardo in 13 anni: easyJet festeggia insieme al suo partner Sea e all’aeroporto di Milano Malpensa l’importante traguardo. La compagnia, si legge in un comunicato ufficiale, ha creduto sin da subito nelle potenzialità di sviluppo di Malpensa, scegliendola come base nel 2006 e facendola presto diventare la prima base della compagnia nell’Europa continentale.

Il prossimo ottobre easyJet si prepara ad inaugurare, proprio a Malpensa, il primo Training Center italiano, l’unico centro di formazione per l’addestramento di piloti al di fuori del Regno Unito.



easyJet chiama Milano e Milano risponde – “Siamo particolarmente orgogliosi di festeggiare questo traguardo insieme al nostro partner Ses, con il quale abbiamo collaborato negli anni per sviluppare e potenziare uno dei network più strategici in Europa continentale – ha commentato Lorenzo Lagorio, Country Manager per l’Italia – A 13 anni dall’inaugurazione della nostra base, l’aeroporto di Malpensa continua a rappresentare un punto saldo nella nostra strategia di sviluppo in Italia confermandosi come il nostro principale hub con 21 aerei basati, oltre la metà dei dipendenti basati in Italia e un ventaglio di destinazioni in costante sviluppo.

SI VOLA VERSO IL FUTURO – “Stiamo lavorando per offrire nuove destinazioni ai nostri passeggeri, aumentando la capacità con aerei più grandi e innovativi, come gli Airbus A321 in arrivo verso la fine dell’anno, e migliorare i nostri programmi di volo per venire incontro anche alle esigenze di chi viaggia per lavoro”.

UN PO’ DI NUMERI – easyJet è la prima compagnia di Malpensa, con appunto 21 aerei basati, fino a un massimo di 164 operazioni giornaliere e 7,8 milioni di passeggeri trasportati nel 2018.