easyJet a Bergamo, Cattaneo: “Vediamo primi segnali di ripesa traffico”

(Teleborsa) – easyJet, compagnia aerea low cost britannica, ha operato oggi il primo volo su Milano Bergamo, proveniente da Olbia. Un volo inaugurale che è preludio di un rafforzamento del vettore sull’aeroporto lombardo. Presente alla cerimonia del primo volo Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di SACBO, la società che gestisce lo scalo bergamasco.

“Parliamo di network all’aeroporto di Milano Bergamo dopo mesi di difficoltà che hanno coinvolto tutto il nostro settore. Ora vediamo dei segnali molto chiari di ripresa, che andrà in primo luogo a concentrarsi sul traffico nazionale, sulle destinazioni domestiche, dove abbiamo già una serie di player”, ha affermato il direttore commerciale di SACBO.

“Siamo molto felici di dare il benvenuto ad easyJet, che si aggiungerà con il proprio programma di voli per Olbia, una meta che, assieme alle altre della Sardegna, sarà sicuramente fra le più gettonate quest’anno”.

“Non ci fermiamo comunque al traffico nazionale e vediamo segnali di importante ripresa nel traffico internazionale verso le destinazioni vacanziere, che saranno le prime a riprendersi dopo questa fase di difficoltà. Abbiamo segnali molto chiari – ha sottolineato – di una Grecia ed una Spagna che saranno in gran spolvero nell’estate 2021 e non possiamo che rimanere ottimisti per i mesi a seguire, con un ritorno importante di tutto il resto del traffico e delle destinazioni che ci hanno sempre caratterizzato”.