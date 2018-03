EAGLE diventa operativa e punta su boom turismo cinese. Board si insedia a Shanghai

(Teleborsa) – Entra nel vivo l’attività di EAGLE – Europe Asia Global Link Exhibition, joint venture tra Italian Exhibition Group (IEG), società che gestisce Rimini Fiera e Fiera di Vicenza, e VNU Exhibitions Asia.

Oggi a Shanghai, dove ha la sua sede operativa, si è infatti ufficialmente insediato il Board of Directors di EAGLE che vede il Direttore Generale di IEG, Corrado Facco assumere la carica di Chairman, David Zhong, Presidente di VNU Exhibitions Asia, quella di Vice-Chairman, mentre Emanuele Guido, Group Strategy & International Business Development IEG sarà il Director di EAGLE e Shine Liu, Vice President di VNU Exhibitions Asia, sarà Director Executive. A Shanghai anche l’Avvocato Davide Gabaldo, Legal Director IEG, che ha seguito gli aspetti societari della costituzione di EAGLE. La firma è avvenuta al Consolato Generale italiano alla presenza del Console Generale di Italia, Stefano Beltrame e del Trade Commissioner Massimiliano Tremiterra.

EAGLE nasce con obiettivo di rappresentare per IEG un hub per i mercati dell’Estremo Oriente nei settori del wellness, green technology, ospitalità e turismo, filiera quest’ultima che IEG presidia con TTG Travel Experience (Fiera di Rimini, 12-14 ottobre 2018), salone leader in Italia per il business turistico e fra i primissimi in Europa. Allo stesso modo EAGLE rappresenta per VNU Exhibitions Asia, Società della Fiera di Utrecht, l’ulteriore opportunità per consolidare la rete di relazioni commerciali con le imprese protagoniste del suo business in Estremo Oriente.

Due gli eventi organizzati da EAGLE già in calendario. Dal 24 al 27 maggio 2018 il 15° Shanghai World Travel Fair (SWTF), al quale sono attesi oltre 500 espositori internazionali e 13 mila fra buyer e visitatori provenienti in prevalenza dalla Cina orientale. SWFT è un evento dedicato sia agli operatori del settore turismo che alla clientela retail, con un focus sulla crescente domanda di turismo outbound espressa dalla Cina (+6% la crescita dei turisti cinesi che si recano all’estero nel 2016 e +4% la stima per il 2017).

Dal 5 al 7 settembre 2018 toccherà poi a Travel Trade Market (TTM), in programma a Chengdu, Sichuan: un evento per gli operatori (B2B) dedicato al turismo cinese inbound e outbound con buyer provenienti da tutto il mondo. TTM offre agli espositori internazionali incontri con buyer altamente qualificati del settore turistico delle città di seconda e terza fascia, ubicate nelle regioni centrali e occidentali della Cina.

EAGLE arriva così alla sua piena fase operativa dopo avere sondato l’interesse del mercato nel corso del Chengdu Travel Trade Market Business Forum 2017, anteprima di TTM con 1.000 business meeting e l’intervento di 60 buyer internazionali da oltre 17 Paesi, oltre ad aziende del comparto turistico. Ed è di pochi giorni fa l’accordo fra EAGLE ed ETOA – European Tourism Association, la principale associazione di categoria che riunisce i tour operator e i fornitori del settore turistico, per esplorare e cogliere maggiori opportunità commerciali nel mercato turistico cinese.