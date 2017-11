E’ tempo di Brexit anche per Eurotunnel: cambia nome e diventa Getlink

(Teleborsa) – Eurotunnel, la società che gestisce l’omonimo tunnel sotto la Manica, ha annunciato l’intenzione di cambiare il suo nome in “Getlink” per segnare il suo ingresso in una “nuova era delle infrastrutture e della mobilità”.

Il gruppo quotato sulla Borsa di Parigi e di Londra ha spiegato in una nota che si tratta di una “evoluzione necessaria” dopo l’ampliamento della società che gestisce diversi servizi oltre a quello che collega Francia e Gran Bretagna.

Il cambiamento riguarda tuttavia soltanto il nome del gruppo mentre il trasporto ferroviario tra Folkestone e Calais continuerà a chiamarsi Eurotunnel. La galleria ferroviaria, lunga oltre 50 km, unisce il comune britannico di Cheriton nel Kent a quello francese di Coquelles, vicino a Calais, passando sotto il fondo del Canale della Manica.