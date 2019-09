E’ scomparso Roberto Bruni, presidente di SACBO

editato in: da

(Teleborsa) – Lutto all’Aeroporto di Milano Bergamo per la perdita dell’avv. Roberto Bruni, presidente di SACBO, società di gestione del terzo scalo italiano, L’avv. Roberto Bruni è scomparso nella serata di martedì 10 settembre dopo avere combattuto una lunga malattia.

In una nota ufficiale, si sottolinea lo spirito di servizio, l’attenzione e l’abnegazione, la sensibilità umana, la costante propensione al dialogo e il clima di fiducia con cui l’avv. Bruni ha ricoperto il suo mandato, iniziato nel maggio 2017.

Il suo contributo personale e professionale – si legge nella nota – ha permesso di dare continuità ai programmi aeroportuali e conseguire nuovi, importanti risultati predisponendo le condizioni per avviare le ulteriori fasi di sviluppo e adeguamento dello scalo.