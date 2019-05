E.On conferma target 2019, utile in calo

editato in: da

(Teleborsa) – E.On ha chiuso il primo trimestre dell’anno con utile netto rettificato pari a 650 milioni in calo rispetto ai 727 milioni dello stesso periodo del 2018. Bene, invece, le vendite in crescita del 5% a 9,16 miliardi di euro (8,75 miliardi la rilevazione precedente).

L’Ebit rettificato è calato dell’8% a 1,18 miliardi superando tuttavia il consensus che indicava 1,16 miliardi.

“Ad eccezione del caso specifico del Regno Unito – ha commentato il CFO dell’utility tedesca Marc Spieker – i nostri core business hanno registrato una performance solida e possiamo quindi senza alcun dubbio confermare le nostre previsioni per l’anno fiscale in corso. Continuiamo ad aspettarci nel 2019 un Ebit rettificato tra 2,9 e 3,1 miliardi e un utile netto rettificato tra 1,4 e 1,6 miliardi. Confermiamo quindi anche la nostra proposta di dividendo di 0,46 per azione“.

(Foto: © Pavel Ignatov/123RF)