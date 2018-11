E’ il Black Friday… che shopping sia!

editato in: da

(Teleborsa) – Il tanto atteso e pubblicizzato Black Friday è arrivato. Saranno circa 180 mila, più di uno su quattro, i negozi in tutta Italia che offriranno sconti e riduzioni in onore della giornata di shopping folle da poco importata da oltreoceano. Perché il “Venerdì nero” è nato negli Stati Uniti negli anni ’20 quando, il giorno successivo al Thanksgiving Day, la catena Macy’s organizzò la prima parata per celebrare l’inizio della stagione degli acquisti natalizi, anche se è solo negli anni ’80 che questa giornata è entrata definitivamente nella cultura di massa.

E se fin a qualche anno fa dopo il Black Friday gli americani attendevano con ansia Cyber Monday, lunedì dedicato agli sconti di prodotti di elettronica, ora che il commercio online è entrato definitivamente nelle abitudini dei consumatori la giornata di super offerte riguarda sia il commercio “fisico”che quello virtuale, oltre che diversi milioni di persone solo in Italia.

Secondo un sondaggio condotto da Swg per Confesercenti su consumatori e commercianti, sono 12 milioni gli italiani che si sono detti pronti a comprare qualcosa durante il Venerdì Nero, per una spesa media pro-capite di 110 euro.

Ad acquistare in un punto di vendita fisico sarà il 45% degli interessati. Il 30% lo accompagnerà ad un acquisto sul web, mentre il 15% comprerà solo nei negozi reali.

A trainare le vendite nelle attività fisiche la percezione di una maggiore affidabilità sulle transazioni rispetto al commercio online (indicata dal 28%) ma anche la possibilità di cambiare più facilmente i prodotti acquistati (26%). Ma anche per vedere l’oggetto dal vivo prima dell’acquisto (12%) e per il migliore servizio (indicato dall’11%).

Chi compra cerca soprattutto tecnologia, indicata dal 43%. Seguono prodotti di moda (29%), elettrodomestici (26%), mobili/prodotti per la casa (18%) e infine viaggi (8%). Ma si cerca di tutto, con il 19% che indica altre tipologie di beni e servizi, dai prodotti enogastronomici a quelli cosmetici.

Un 20% è ancora incerto, e si orienterà sulla base delle offerte. Moltissimi cercheranno i doni per le feste: il 54% dei consumatori userà infatti l’occasione per fare almeno un regalo da mettere sotto l’albero, il 9% addirittura la maggior parte.

Un interesse a cui rispondono 180 mila negozi (il 27% delle attività) con sconti consistenti, oltre il 40% in un caso su due. Il 44% limiterà le offerte al solo venerdì, mentre il restante 56% lo farà più a lungo: il 14% degli imprenditori ha sposato l’idea di Black Week ed ha già iniziato gli sconti lunedì mentre il 42% opta per il Black Weekend, con offerte da venerdì fino a domenica sera.

Ma tra i commercianti c’è anche chi teme – il 35% – che sul lungo periodo la politica delle promozioni continue sia controproducente per il mercato. Una bulimia di sconti che rischia di innescare sfiducia nei consumatori e, soprattutto, paralizzare le vendite in attesa del venerdì nero, come è accaduto a partire dalla seconda metà di novembre.

Ma c’è anche perplessità ad importare tradizioni che non fanno parte della storia italiana: il 49% dei negozianti che non partecipa non lo ritiene un evento adatto, mentre il 16% pensa che i negozi fisici non possano partecipare.

Secondo un’analisi Coldiretti/Ixè, invece, per il Black Friday hanno deciso di fare acquisti quasi la metà degli italiani (47%) con una spesa media di 118 euro a persona.

Complessivamente il giro di affari quest’anno in Italia supererà i 2 miliardi di euro, favorito dalla tendenza nazionale a non concentrare le offerte in un periodo limitato ma di spalmarle durante l’intera settimana”.