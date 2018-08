e-gate da record all’aeroporto di Fiumicino

editato in: da

(Teleborsa) – L’Aeroporto di Roma Fiumicino spinge sul controllo elettronico dei passaporti e diventa primo a livello mondiale per numero di passeggeri che possono usufruire degli e-gate.

L’ultimo accordo, in ordine di tempo, con l’Ambasciata del Canada in Italia, permetterà a mezzo milione di cittadini canadesi in transito al Leonardo da Vinci, tra partenti e in arrivo, di utilizzare i varchi elettronici, come già accade per i britannici e dei Paesi europei extra-Schengen, americani, giapponesi, sud-coreani, australiani e neozelandesi.

Un movimento di oltre 6 milioni di passeggeri, in crescita del 30% nei primi sei mesi del 2018 rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno, che possono usufruire dei 36 varchi elettronici installati da Aeroporti di Roma, con il supporto di Polizia di Frontiera, ENAC, Ministeri degli Interni e degli Affari Esteri.

Oltre a garantire il massimo livello di sicurezza nell’operazione di riconoscimento, l’e-gate consente di controllare un passaporto mediamente in 20”. L’introduzione di un alto numero di varchi elettronici e l’efficienza tecnologica e operativa che ne consegue rappresentano la risposta gestionale alla crescita delle destinazioni extra-Schengen (+12% nel primo semestre 2018) e del traffico Extra-Ue (+ 16%) che ha superato per la prima volta i movimenti domestici (5,7 milioni contro 5,5).