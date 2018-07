E-commerce: prima di acquistare il 77% degli italiani consulta Amazon

editato in: da

(Teleborsa) – Acquistare a colpo sicuro? A sciogliere ogni dubbio ci pensa Amazon. Prima di acquistare online o in negozio, infatti, gli italiani cercano sul web informazioni sul prodotto desiderato per orientarsi alla scelta: la maggioranza consulta Amazon (77%), molti Google (66%) e altri Ebay (45%). E’ quanto emerge da una ricerca realizzata da FIND in collaborazione con Duepuntozero Doxa. Tra gli intervistati che hanno dichiarato di utilizzare Amazon o Google, il 50% utilizza entrambi e la maggior parte di questi (55%) consulta in successione prima Google e in seconda battuta Amazon.

A CACCIA DEL COMMENTO GIUSTO – “Ormai gli italiani cercano informazioni online non solo prima di un acquisto importante – spiega Marco Loguercio, fondatore e CEO di FIND – ma anche per i piccoli prodotti di uso quotidiano, dagli spazzolini al rossetto per fare due semplici esempi, e oggi, oltre ai prezzi, si cercano soprattutto le recensioni e i commenti di quanti quel prodotto lo hanno già acquistato e usato. Ed è qui che Amazon riesce a essere più efficace anche di Google. Per molti prodotti, infatti, le pagine di ricerca dei motori rischiano di sovraccaricare l’utente di dati ridondanti o contraddittori, mentre Amazon nelle sue schede prodotto offre una buona sintesi delle informazioni chiave: prezzo, caratteristiche, immagini e, soprattutto, valutazioni e recensioni”.