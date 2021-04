Durigon: disagio enorme, riaperture prima possibile

editato in: da

(Teleborsa) – “L’unica alternativa a ristori e indennizzi, è la riapertura, c’è la possibilità che questo avvenga nel più breve tempo possibile“. Così il sottosegretario all’Economia Claudio Durigon (in quota Lega), ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi, su Cusano Italia Tv.

Sulle proteste dei ristoratori: “Li ho ricevuti al Ministero – ha affermato. Sono venute due delegazioni nel corso della giornata di ieri. Abbiamo cercato di dialogare, capire qual è la situazione in questo momento. Il disagio causato dalle chiusure è enorme, noi stiamo lavorando per cercare di dargli una risposta. Lo stesso Draghi ha detto che si possono valutare riaperture prima del 2 maggio“.

“Abbiamo parlato – ha detto – anche del nuovo scostamento di bilancio e del prossimo Decreto, ci hanno detto di cosa hanno bisogno, parliamo di mutui e affitti. Qualsiasi indennizzo che possiamo mettere in campo non può essere esaustivo, però credo che qualcosa sia migliorato rispetto ai decreti ristori“.

Durigon si esprime con toni cautamente ottimisti. “I vaccini ormai stanno cominciando ad avere un loro ciclo positivo, se riusciremo ad arrivare presto a 500mila somministrazioni al giorno potremo vedere presto la luce. Anche dai dati di oggi vedo buoni spiragli. Sono molto fiducioso sul futuro. Il decreto che aveva portato in CdM Speranza non prevedeva la possibilità di valutare riaperture a metà mese, abbiamo discusso e siamo riusciti a far inserire questa possibilità. Noi siamo una parte di questo Governo, siamo quelli che stanno spingendo per fare in modo che si possa tornare ad avere riaperture in sicurezza. Stiamo programmando riaperture graduali, ovviamente è necessario che non vi siano intoppi nella campagna vaccinale”.