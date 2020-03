editato in: da

(Teleborsa) – A partire da martedì 24 marzo e fino al 24 aprile Lufthansa opererà due voli giornalieri tra Germania e Italia, collegando l’aeroporto di Francoforte con Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Nel frattempo, i passeggeri in possesso di biglietti per voli cancellati potranno effettuare la riprenotazione entro il 31 agosto per un volo in partenza fino al 31 dicembre 2020, anche verso un’altra destinazione senza costi aggiuntivi.