Due nuovi elicotteri italiani AW169 per Contea di Palm Beach (Florida)

(Teleborsa) – Leonardo: il Distretto Sanitario della Contea di Palm Beach in Florida ordina due eliambulanze AW169

Leonardo ha annunciato un ordine di due elicotteri AW169 da parte del Distretto Sanitario della Contea di Palm Beach (Florida). La Contea di Palm Beach è la più grande in tutta la Florida ed il Distretto ben organizzato per operazioni di volo strumentale.

L’AW169 presenta tra l’altro navigazione satellitare avanzata e capacità di avvicinamento e atterraggio in grado di garantire la massima sicurezza anche in presenza di scarsa visibilità. E’ dotato di una spaziosa cabina – simile a quella di elicotteri appartenenti a categoria superiore – con interni versatili che permettono al personale medico di accedere al paziente su 360 gradi. La cabina personalizzata di Trauma Hawk, unita alla rapidità del suo servizio di trasporto, garantisce la miglior qualità per l’assistenza al paziente e soddisfa i più recenti standard di sicurezza e operatività previsti per le eliambulanze negli Stati Uniti.

Leonardo fa sapere che più di 220 ordini per elicotteri AW169 sono stati effettuati in diversi Paesi fino ad oggi, tra cui Italia, Regno Unito, Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud e Stati Uniti.