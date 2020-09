Due milioni di passeggeri per Volotea a Genova

editato in: da

(Teleborsa) – Volotea ha raggiunto a Genova quota 2 milioni di passeggeri trasportati in otto anni di attività operativa sullo scalo.

Il traguardo è stato festeggiato con una speciale cerimonia sotto bordo a cui hanno preso parte Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, Paolo Odone e Piero Righi, rispettivamente presidente e direttore generale dell’Aeroporto di Genova, insieme a Virginia Fiorini, la fortunata passeggera in partenza sul volo V71801 Genova-Cagliari, seconda milionesima passeggera di Volotea al Cristoforo Colombo, la quale ha ricevuto in omaggio un anno di voli gratuiti in tutto il network Volotea.